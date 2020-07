Mercato : Rakitic annoncé sur le départ, direction la Premier League pour James Rodriguez ?

Ça va se faire

Ce n'est pas la première fois qu'une telle annonce est effectuée à son sujet, du côté de la Liga espagnole. Selon Sport, Ivan Rakitic serait sur le départ du FC Barcelone, comme c'était le cas d'ailleurs l'été dernier. Au fil des saisons, le temps de jeu du milieu de terrain diminue de plus en plus, lui qui est désormais très rarement titulaire. Le club catalan ne compterait plus sur le vice-champion du monde et aurait même d'ores et déjà revu la somme demandée pour le vendre à la baisse. Une décision prise afin de faciliter un départ qui semble désormais inéluctable, dès le prochain Mercato estival.

Les rumeurs fiables

Il ne devrait pas rester plus longtemps que cela du côté de la Capitale espagnole. En effet, selon Marca, James Rodriguez pourrait voir son aventure au Real Madrid prendre définitivement fin. Une décision logique, tant le temps de jeu de l'international colombien, encore sous contrat jusqu'en juin 2021, est proche du néant. Arrivé chez les Merengue en 2014, le milieu offensif avait notamment été prêté au Bayern Munich pendant une durée de deux ans, soit entre 2017 et 2019. Cette fois, un départ de l'ex-Monégasque vers la Premier League serait à l'étude. Plusieurs clubs seraient sur les rangs, comme Arsenal, Everton, Manchester United ou bien encore Wolverhampton.

Les rumeurs loin d'être fiables

L'Olympique Lyonnais pourrait voir partir une autre jeune pépite de son centre de formation. En effet, selon L'Equipe, le Bayern Munich s'intéresserait de très près à Melvin Bard, âgé de seulement 19 ans. Le latéral gauche pourrait ainsi, dans un premier temps, faire ses gammes du côté de la réserve du champion d'Allemagne, avant d'avoir peut-être sa chance dans les prochaines années. En défense, chez les jeunes, l'OL a déjà perdu Pierre Kalulu, parti du côté de l'AC Milan en Italie. Un départ tout récemment regretté par un certain Jean-Michel Aulas. Le patron du club lyonnais pourrait-il laisser partir un autre jeune talent ?