Jadon Sancho (Borussia Dortmund) : 135 millions ?

Si Jadon Sancho part de Dortmund cet été, il est le grand favori pour être le joueur le plus onéreux du marché 2020, et pourquoi pas le troisième de tous les temps. Le virevoltant ailier anglais n'a que 20 ans et c'est logiquement en Premier League qu'il attise les convoitises, donc parmi les clubs les plus riches du monde.

Si les impacts de la pandémie de coronavirus restent encore incertains sur la valeur des futurs transferts, Sancho se paiera tout de même cher, quoi qu'il arrive. Dortmund a déjà fait savoir qu'il écouterait la volonté du joueur, et c'est donc ce dernier point qui devrait faire la décision.

Antoine Griezmann (FC Barcelone) : 115 millions ?

Kai Havertz (Bayer Leverkusen) : 100 millions ?

Troisième joueur le plus cher de l'histoire (à égalité avec Philippe Coutinho et Joao Félix), après les 120 millions d'euros de son transfert de l'Atlético vers le Barça, Antoine Griezmann n'a pas perdu grand-chose de sa valeur. Le Barça sait qu'il tient là sa meilleure valeur marchande, surtout que le joueur ne serait pas forcément contre un départ quasiment immédiat, lui qui n'a jamais (pas encore ?) réussi à s'intégrer auprès de Lionel Messi et sa bande. Le Paris Saint-Germain - dans un échange avec Neymar ? - et Manchester United sont inévitablement cités.

C'est la plus grosse cote, mais l'idée de son départ est peut-être la plus avancée des trois. Sky Sport le confirme : sans surprise, le Bayern est bouillant sur Kai Havertz, la nouvelle pépite du football allemand. Les Bavarois seraient disposés à lâcher 100 millions d'euros, alors pourquoi pas voir les enchères grimper du côté des autres cadors européens ?

A seulement 20 ans, le milieu offensif international (sept sélections) n'en enchaîne pas moins sa quatrième saison pleine à Leverkusen, lui qui a explosé la saison dernière avec 17 buts en championnat. Un changement d'air relèverait donc d'une certaine logique.