Mercato : Quel avenir pour Youssef En-Nesyri ?

Youssef En-Nesyri est dans la forme de sa vie. Après 31 journées de Liga, l'attaquant affiche déjà, à son compteur, un total de 17 buts marqués, en seulement 28 matchs joués, ce qui en fait évidemment, et de loin, le meilleur buteur de sa formation actuelle, à savoir le FC Séville. Au niveau du classement des meilleurs buteurs du championnat d'Espagne, l'avant-centre est cinquième, derrière Lionel Messi, Karim Benzema, Gerard Moreno et Luis Suarez.

A noter également que En-Nesyri est devenu le Lion de l'Atlas le plus prolifique sur une saison de Liga. Une saison déjà parfaitement bien réussie pour le joueur âgé de seulement 23 ans. A titre de comparaison, l'an passé, pour son tout premier exercice du côté du club basé en Andalousie, le natif de Fès au Maroc s'était arrêté à quatre réalisations pour 18 rencontres disputées, en sachant évidemment qu'il a débarqué au sein de la formation sévillane le 16 janvier 2020, contre un montant record de 20 millions d'euros.

Direction l'Angleterre pour En-Nesyri ?

Toujours est-il que l'international marocain n'a donc pas mis bien longtemps à s'adapter à sa nouvelle formation. Cette explosion aux yeux du public lui permet donc également d'attiser les convoitises en Europe. En Premier League, Manchester United ou bien encore Liverpool seraient déjà venus aux renseignements. Selon les informations d'Estadio Deportivo, l'Angleterre pourrait même être la destination privilégiée du joueur, alors que son club demandait, à un certain moment, au moins 46 millions d'euros pour le libérer.

En Italie, la Juventus Turin serait également intéressée, d'après différents médias anglais et transalpins. Déjà cet hiver, West Ham était venu à la charge, avec des offres avoisinant les 30 millions d'euros. Une vente du principal intéressé serait susceptible d'atteindre des sommes records en faveur de sa formation. Nul doute que les 40 millions dépensés par Monaco pour s'attacher les services de Wissam Ben Yedder, en 2019, pourraient être largement battus.

Le FC Séville peut encore lutter pour le titre

Formé du côté de Malaga, Youssef En-Nesyri avait ensuite rejoint Levante avant donc de débarquer dans son club actuel. Cette saison, grâce à lui, le FC Séville se retrouve, tout simplement, dans la course au titre. En effet, avant de recevoir Grenade, ce dimanche à 18h30, dans le cadre de la 32eme journée de Liga, le club occupe la quatrième place du classement du championnat d'Espagne, à six unités de la première place, actuellement propriété de l'Atlético de Madrid.

Une situation possible grâce notamment à la très bonne forme du moment du FC Séville, qui reste, en Liga, sur une série, en cours, de sept rencontres sans défaite, avec un match nul et six victoires dont quatre lors de ses quatre dernières sorties. Avant d'éventuellement pouvoir penser aller voir ailleurs, En-Nesyri peut déjà très certainement écrire une belle page de son histoire, et ce dès cette année.