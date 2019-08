Mercato PSV-Mitroglou: ''Ma carrière est une aventure''

Après Galatasaray, c’est le PSV Eindhoven qui a officialisé l’arrivée en prêt de Kostas Mitroglou, ce jeudi.

"Je sais comment ça marche. Ma carrière est une aventure et ce choix de signer au PSV est un grand pas en avant. Je suis impatient de jouer le championnat des Pays-Bas et d’aider l’équipe à se qualifier en Ligue Europa", lance l’avant-centre grec, alors que la formation néerlandaise affronte l’Apollon en barrages.

Pour rappel, Mitroglou est toujours sous contrat avec l’OM.

