Mercato : Pourquoi le PSG s'intéresse à Ridle Baku ?

Régulièrement les rumeurs annoncent les plus grands joueurs du monde au PSG. Mais il y a quelques jours, l'annonce de l'intérêt du champion de France pour Ridle Baku (Mayence) a surpris un grand nombre d'observateurs. Pour prendre la succession de Thomas Meunier, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur un joueur quasiment inconnu en France. Un choix surprenant qui s'explique notamment par la présence de Thomas Tuchel sur le banc parisien.

Depuis son arrivée en Ligue 1, l'entraîneur allemand a souvent été intéressé par des éléments évoluant ou originaire de son pays natal. Avant la piste Baku, Abdou Diallo, Thilo Kehrer et Juan Bernat sont arrivés en provenance de la Bundesliga. Eric-Maxim Choupo Moting y avait aussi joué avant de transiter par l'Angleterre sur la route de Paris. Mais si les recruteurs parisiens pensent à Ridle Baku, ce n'est pas uniquement pour son parcours. Ses performances jouent aussi.

Un international espoir aux multiples casquettes

Deux ans après ses débuts en Bundesliga, le défenseur s'est imposé comme une évidence dans le onze de Mayence. Sa polyvalence a joué pour lui. Le milieu de formation a été utilisé dans un rôle de piston depuis que le club allemand, qui reçoit Leipzig ce dimanche (15h30 - beIN SPORTS 1) évolue avec un système à trois défenseurs. Une reconversion qui lui a permis de se révéler. Avec sa vision du jeu et son endurance, le natif de Mayence trouve la bonne solution et arrive à répéter les efforts. A plusieurs postes, il enchaîne les performances intéressantes. Une régularité qui lui a permis de goûter à toutes les sélections de jeunes.

Cet hiver encore, il évoluait avec la sélection allemande espoirs. Un statut qui doit plaire au Parc des Princes. Et encore plus si Baku est espéré dans un rôle de doublure. En prenant un joueur aussi jeune et aussi malléable, Thomas Tuchel doit espérer mettre la main sur un élément capable de s'adapter à sa philosophie et d'accepter un statut de doublure. Une vraie opportunité à un poste de latéral droit où les bonnes affaires ne courent pas les rues.

Ridle Baku n'a jamais quitté sa ville natale

Si Ridle Baku signe à Paris, les finances du champion de France ne seraient pas particulièrement entamées. Un aspect important pour un mercato qui se déroulera dans des conditions inédites et avec des inconnus multiples.La principale interrogation concernera sa faculté à s'adapter à un nouveau pays et à un environnement où les attentes sont bien plus élevées qu'à Mayence, son club formateur. Mais dans ce domaine, les stars du vestiaire parisien pourront lui donner quelques conseils.