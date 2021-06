Mercato : Pour Hakimi, le PSG affiche sa confiance

Dix-sept ans après le départ de Talal El Karkouri, le Paris Saint-Germain semble plus proche que jamais de signer un nouveau défenseur marocain en la personne d'Achraf Hakimi. Priorité du club dans le secteur défensif, le joueur de l'Inter Milan est ardemment souhaité par sa direction pour venir renforcer le couloir droit.



Selon les dernières informations de FootMercato, les choses avancent dans le bon sens et Paris pourrait même "conclure le transfert avant la fin de semaine". L'Inter souhaitait au départ récolter 75 M€ de la vente de l'international marocain, mais il semblerait désormais que le prix se situe aux alentours de 70 M€. Le média indique par ailleurs que Simone Inzaghi, successeur d'Antonio Conte sur le banc nerazzurro, cherche d'ores et déjà un remplaçant à Hakimi.



Le Paris Saint-Germain n'est pas seul sur le dossier puisque Chelsea est aussi intéressé, mais la proposition du club londonien de payer moins cher, tout en incluant des joueurs dans la balance, ne plairait pas à l'Inter qui veut de l'argent sonnant et trébuchant.