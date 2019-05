Les départs de Lucas Hernandez et Diego Godin contraignent l'Atlético Madrid à recruter en défense centrale. Et les dirigeants madrilènes avaient évidemment anticipé en travaillant sur le sujet ces dernières semaines si bien que Felipe, le prometteur défenseur du FC Porto aurait, selon O Jogo, d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre le club madrilène et passé sa visite médicale. Le transfert avoisinerait les 20 millions d'euros avec une officialisation prévue dans les prochains jours.