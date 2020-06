Désormais distancé par le Real Madrid dans la course au titre, le FC Barcelone pourrait terminer la saison sans aucun trophée : une première depuis 2014 pour le club blaugrana. L'occasion de remodeler enfin un effectif qui paraît à bout de souffle ? C'est peut-être l'idée de la direction catalane avec l'échange à venir entre Miralem Pjanic et Arthur. Le Brésilien, signé il y a deux ans en provenance du Grêmio, représente la déliquescence de l'entrejeu barcelonais, toujours figé dans le souvenir de l'axe Iniesta-Xavi. Trop lent, trop frileux, trop prévisible, le milieu auriverde n'est tout simplement pas assez bon pour s'imposer comme le maître à jouer du FCB. Un statut auquel peut prétendre Miralem Pjanic ?

Le Barça piégé chez le Celta Vigo :

Un concurrent pour Busquets

Ce qui est certain, c'est que l'international bosnien débarquerait au Camp Nou avec une carte de visite bien plus fournie que celle de son prédécesseur. Indéboulonnable à la Juventus, l'ancien lyonnais est un pion essentiel du 4-3-3 de Maurizio Sarri. Positionné quasi exclusivement devant la défense, Pjanic endosse à Turin le rôle de Sergio Busquets au Barça. Embouteillage à prévoir chez les Blaugrana ? Pas forcément puisque l'Espagnol a plusieurs fois montré cette saison des signes d'essoufflements au cours des matchs et l'arrivée de Pjanic apporterait une dimension technique bienvenue à l'effectif du Barça. De plus, le joueur des Bianconeri est tout à fait capable de jouer un peu plus haut sur le terrain aux côtés de Frenkie De Jong, avec un ADN de jeu plus estampillé Barça que celui d'Arturo Vidal.

Le visage du renouveau pour Barcelone ?

A 30 ans, Pjanic (3 buts, 4 passes décisives cette saison en Serie A) a encore de belles années à donner sur les pelouses européennes. Rompu aux exigences du très haut niveau à la Juve dans un effectif très concurrentiel (Matuidi, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Khedira), le numéro 5 de la Vieille Dame a les qualités pour être une plus-value indéniable dans le milieu de terrain du FC Barcelone. Chose que n'a jamais su démonter Arthur en deux saisons. En ce sens, le deal avec la Juventus Turin semble être un coup de poker opportun pour le Barça.