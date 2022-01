Mercato : Phil Jones tout proche de Bordeaux ?

Après avoir recruté Marcelo et tandis que le départ officiel de Laurent Koscielny sera annoncé d'ici la fin du mois de janvier, Bordeaux poursuit son travail de refonte de son secteur défensif. Non contents de l'arrivée de l'ancien de l'Olympique Lyonnais, les Girondins lorgnent désormais du côté de Manchester United où un certain Phil Jones leur a tapé dans l’œil.



D'après les informations de L’Équipe, l'international anglais aux 27 sélections avec Three Lions pourrait débarquer sous la forme d'un prêt sec. L'expérience du joueur de vingt-neuf ans est appréciée par les recruteurs bordelais. Pour autant, ce recrutement serait un véritable coup de poker pour un joueur qui est revenu à la compétition le 3 janvier dernier après près de deux ans sans jouer.

Blessé à un genou en janvier 2020, Jones a dû batailler pour revenir, et malgré son expérience au sein d'un club aussi renommé soit-il, rien ne dit qu'il pourra répondre aux attentes importantes que place en lui le club bordelais. Depuis le début de la saison, le solide défenseur n'a disputé qu'un seul match.