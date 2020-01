Mercato : Pas de départ à Lille cet hiver sauf si...

Lille débute la phase retour du championnat à Dijon ce dimanche. Mais avant cette échéance, il était question de Mercato dans le Nord. Dans une interview accordée au site officiel du LOSC, Gérard Lopez a fait le tour de l'actualité lilloise. Et le président du quatrième de Ligue 1 n'a pas évité une question sur les transferts à venir. Et il était notamment question de ventes. Son club a l'habitude depuis plusieurs saisons de vendre ses meilleurs éléments pour se renforcer avec des éléments plus jeunes. Mais ce n'est pas prévu cet hiver. Aucun cadre lillois ne devrait partir avant la fin de la saison. A moins que... « La seule surprise pourrait éventuellement venir d’une offre tellement importante que ni le club, ni le joueur concerné ne seraient en mesure de décliner. Nous avons déjà reçu des propositions, mais je pense malgré tout que nous arriverons à gérer ce mercato sans perdre d’éléments majeurs. »

Secteur trop fourni et retour de blessure

L'homme d'affaires luxembourgeois a quand même laissé la porte ouverte à deux départs. En effet, il considère que la défense ou le milieu de terrain sont déjà bien fournis. Il a aussi évoqué le secteur offensif qui va pouvoir compter sur le retour de blessure de Timothy Weah. « Je vois plutôt un mercato d’ajustement. L’effectif est bien fourni et un défenseur central pourrait être amené à partir. Pareil au milieu de terrain. On sait aussi que nous allons retrouver Timothy Weah devant. » Une stabilité qui pourrait faire du bien aux Dogues. Les vice-champions de France sont toujours en course pour une qualification en Ligue des Champions. Un objectif pour un club qui a terminé la phase de poules à la dernière place cette saison. « J’insiste sur notre volonté de retrouver rapidement le chemin de la Champions League. Car dans cette compétition, c’est l’expérience qui prime » a clamé Gérard Lopez. Ca tombe bien, car pour rendre cet objectif réaliste, garder les leaders de l'équipe entraînée par Christophe Galtier, dont Victor Osimhen qui serait pisté par le Real Madrid, est primordial.