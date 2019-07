Tiktok, Abdou Diallo frappe à la porte du Paris Saint-Germain. Le club de la Capitale, qui veut développer son image sur tous les réseaux, a réservé à la plateforme de vidéos la primauté de l'annonce de sa nouvelle recrue. Il s'agit donc du défenseur du Borussia Dortmund, recruté contre une somme estimée à 32 millions d'euros, plus quelques bonus.



Parti de Monaco au lendemain du titre de champion de France conquis en 2017, au terme d'une saison où il avait peu joué (5 matches en Ligue 1), le natif de Tours a fait son trou en Bundesliga. D'abord sous les couleurs de Mayence, en 2017-2018. Puis au Borussia Dortmund, la saison passée, où Lucien Favre l'avait fait venir. C'est donc à Paris que ce défenseur de 23 ans va tenter de poursuivre sa progression, avec à la clé un contrat de cinq ans.

"C’est un grand honneur de m’engager dans un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain, savoure Diallo sur le site de son nouveau club. J’ai toujours affirmé que le projet parisien était très attractif. Rejoindre aujourd’hui le club de la capitale est un pas supplémentaire important dans ma carrière. J’ai à cœur de donner le maximum pour mon nouveau club et hâte de pouvoir apporter mes qualités et mon envie à cet effectif réputé pour sa très grande qualité et ses hautes ambitions."

Capitaine de l'équipe de France espoirs avant l'Euro (qu'il n'a pu disputer à cause d'une opération d'ordre privée), Diallo est un joueur polyvalent, capable d'évoluer également sur le flanc gauche. Il vient ainsi étoffer l'effectif de Thomas Tuchel et renforcer la concurrence dans un secteur, où le technicien aura largement de quoi utiliser un système à trois centraux s'il le souhaite, vu tous les spécialistes du poste dont il va désormais disposer (Marquinhos, Thiago Silva, Kimpembe, Kehrer...).

Diallo est en tout cas la cinquième recrue estivale du PSG, après Pablo Sarabia, Ander Herrera, Mitchel Bakker et Marcin Bulka. Les trois derniers étant libres, le club de la Capitale n'a déboursé pour le moment "que" 50 millions d'euros pour se renforcer, une somme raisonnable au regard des moyens dont il dispose.