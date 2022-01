Figure emblématique du FC Nantes, Nicolas Pallois va poursuivre son histoire d'amour avec le club. Le défenseur central a prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires, comme l'a annoncé le FCN ce mardi soir. Alors que son bail expirait au terme de l'exercice actuel, Pallois, 34 ans, arrivé en 2017, est désormais lié à Nantes jusqu'en juin 2024.

Pallois : "Je me sens bien à Nantes"

Le principal intéressé n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de s'inscrire dans la durée avec les Jaune et Vert. "Le FC Nantes est un club que j'aime et je suis très content de poursuivre l'aventure. Maintenant, il va falloir continuer à donner le maximum pour l'équipe, pour le club. Je me sens bien ici, ça se voit sur le terrain et l'envie de prolonger l'histoire était commune", s'est enthousiasmé Pallois dans des propos retranscrits sur le site officiel du FC Nantes.