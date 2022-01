Mercato : Pablo Mari vers l'Udinese en prêt

Le joueur d'Arsenal Pablo Mari est sur le point d'être prêté à l'Udinese, rejoignant ainsi Filip Benkovic, qui a récemment quitté Leicester City. L'Espagnol a débuté les deux premiers matches de Premier League des Gunners cette saison - deux défaites 2-0 contre Brentford et Chelsea - avant de participer à la victoire 3-0 en Carabao Cup contre Wimbledon en septembre.

Malheureusement pour Mari, ce fut sa dernière apparition avec le club et il est depuis tombé en disgrâce et en bas de la hiérarchie derrière Ben White et Gabriel Magalhaes. La Sampdoria s'est également montrée intéressée par l'ancien joueur de Flamengo. L'Udinese couvrira une partie du salaire de Mari mais n'aura pas d'option d'achat.