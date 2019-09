Mercato OM: Zubizarreta "optimiste" pour Lihadji

Après avoir prolongé Boubacar Kamara, l’OM doit désormais régler le cas du prometteur Isaac Lihadji. Un dossier qui avance bien, selon Andoni Zubizarreta. "On a présenté notre meilleure offre. On va se revoir après les vacances et j'espère fermer le dossier. Je suis optimiste", a déclaré le directeur sportif du club marseillais, mercredi en conférence de presse. Le jeune attaquant olympien (17 ans), qui n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel, est actuellement lié aux Ciel et Blanc jusqu’en 2020.