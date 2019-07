Mercato OM: Une piste de moins en attaque

En quête de renforts offensifs, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes. Mais à en croire Sky Sports, l’une d’elles est en passe de se refermer.

Silas Wamangituka, courtisé depuis plusieurs mois, s’apprête en effet à quitter le Paris FC pour s’engager avec le Losc avec à la clé un contrat de quatre ans.

Et l’OM peut nourrir d’autant plus de regrets que le Malien, également courtisé par Toulouse et Nantes, a quitté le PFC moyennant une indemnité de transfert de 6 millions d’euros assortie de différents bonus.