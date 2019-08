Mercato OM: Une nouvelle recrue en approche ?

Après Alvaro Gonzalez et Dario Benedetto, l'Olympique de Marseille est en passe d'enregistrer son troisième renfort estival. Selon Marca, le latéral gauche Juan Miranda devrait être prêté dans les prochaines heures par le FC Barcelone. Le joueur de 19 ans est barré à son poste par Jordi Alba et Junior Firpo, et les Catalans souhaitent qu'il ait du temps de jeu en équipe première. Les deux clubs auraient d'ailleurs convenu du nombre de matches minimum que le futur concurrent de Jordan Amavi devra disputer.