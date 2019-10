Mercato OM: Une nouvelle piste en défense 

Les performances décevantes de Jordan Amavi ont eu raison de la patience d’André Villas-Boas. Dimanche dernier, pour affronter Strasbourg (2-0), le technicien portugais s’est en effet passé ses services de l’ancien Niçois dans le couloir gauche, préférant y aligner Hiroki Sakai et faire descendre Bouna Sarr à droite.

Le chantier de l’arrière gauche n’en reste pas moins entier et à en croire Sky Sports, les recruteurs phocéens suivraient une nouvelle piste en vue du mercato estival. Celle-ci mènerait à Nathan Ferguson, le jeune défenseur de West Bromwich Albion.Âgé de 19 ans, l’international U20 est dans sa dernière année de contrat et pourrait quitter les Baggies pour moins de 500 000 euros, le prix de ses indemnités de formation. L’OM pourrait néanmoins composer avec une sérieuse concurrence puisque la Juventus Turin et l’Atletico Madrid seraient également sur les rangs.

Nathan Ferguson a disputé 12 rencontres de Premiership cette saison pour un but et une passe décisive.