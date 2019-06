Mercato OM: Trois indésirables identifiés

Comme attendu, l’été s’annonce mouvementé à l’Olympique de Marseille. Malgré des moyens limités, fair-play financier oblige, le club phocéen entend profiter du mercato pour se renforcer. Pour ce faire, l’OM va également devoir dégraisser son effectif pour alléger sa masse salariale.

Plusieurs départs sont attendus et trois joueurs sont d’ores et déjà labellisés indésirables à en croire La Provence. C’est évidemment le cas de Kevin Strootman, qui s’en est récemment ému dans une interview accordée au média néerlandais Algemen Dagbladet pour lequel les dirigeants olympiens sauraient se satisfaire d’une douzaine de millions d’euros un an après avoir déboursé 25 millions pour l’arracher à l’AS Rome. Mais deux autres indésirables ont été identifiés: Grégory Sertic, de retour d’un prêt au FC Zurich, et Clinton Njie pour lequel l’OM espèrerait 5 millions d’euros.