Mercato OM: Mateta dans le viseur mais trop cher ?

La bonne saison de Jean-Philippe Mateta à Mayence n'a pas laissé indifférent l'Olympique de Marseille. Selon L'Equipe, le club phocéen s'est renseigné au sujet de l'ancien attaquant de l'OL et de Châteauroux, auteur de 14 buts en Bundesliga lors du dernier exercice. Problème, la formation allemande, 12e du championnat, n'est pas particulièrement vendeuse. Le montant demandé (entre 35 et 40 millions d'euros) serait évidemment de nature à dissuader l'OM et ses moyens limités par l'absence de compétition européenne la saison prochaine. Mateta, bientôt 22 ans, serait également suivi par plusieurs formations de Premier League, qui aiment son profil d'attaquant de fixation au gabarit imposant (1,92 m). Southampton, Everton et Cardiff pourraient ainsi sortir le carnet de chèques si une ouverture se matérialisait.