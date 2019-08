Mercato OM: Kamara prolonge

L'Olympique de Marseille annonce ce samedi la prolongation de contrat de Boubacar Kamara. Le défenseur central de 19 ans et ses dirigeants ont enfin trouvé un accord et sont désormais liés jusqu'en 2022. Le Français, arrivé au club à l'âge de cinq ans, n'avait plus qu'un an de contrat avec l'OM. Le joueur d'André Villas-Boas vient d'être appelé pour le prochain rassemblement des espoirs.