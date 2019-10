Mercato OM: Cette recrue du PSG que Zubizarreta a tenté de détourner

Si l’Olympique de Marseille n’a enregistré que trois renforts durant l’été, les recruteurs marseillais ont multiplié les pistes. L’une d’elles menait, selon Andoni Zubizarreta, à Mitchel Bakker, le jeune latéral néerlandais finalement recruté par le PSG. "Mitchel Bakker, personne ne le connaissait avant qu’il signe au PSG, et on a essayé de le prendre. Il a le même agent que Mario Balotelli (Mino Raiola, NDLR), et on lui a demandé s’il était possible de le recruter cet été. Mais il nous a dit qu’il avait déjà signé au PSG", a ainsi affirmé le directeur sportif de l’OM au micro du TalkShow du Phocéen.