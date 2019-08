Mercato OM: C'est officiel pour Mitroglou

Konstantino Mitroglou est toujours sous contrat avec l'Olympique de Marseille, et ce jusqu'en juin 2021. Mais l'attaquant international grec est indésirable sur le Vieux-Port, et c'est en ce sens qu'il avait été prêté en janvier dernier au Galatasaray Istanbul, ce jusqu'au terme de l'exercice 2019-2020. Mais la formation stambouliote ne comptait plus non plus sur l'ancien joueur du Benfica de Lisbonne, et l'a renvoyé dans la cité phocéenne, afin qu'il prenne la direction du PSV Eindhoven.

Le club néerlandais a confirmé son arrivée sous la forme d'un prêt mercredi soir. Ensuite, il devrait revenir du côté du stade Vélodrome pour honorer sa dernière année de contrat, sauf si un prétendant s'attache définitivement ses services...