Mercato OM: Benedetto vu par Civelli

Ancien joueur de l’OM (2006-2009), Renato Civelli est rentré au pays, en Argentine, il y a deux ans et a pu se frotter en tant que défenseur à l’attaquant de Boca Juniors Dario Benedetto. Sollicité par Le Parisien, celui qui a également défendu les couleurs de Lille et Nice en France a accepté de brosser le portrait d’un joueur appelé à s’engager en faveur du club phocéen dès lundi.

"C'est un joueur qui est techniquement au-dessus de la moyenne. Il a une bonne frappe et il est intelligent avec le ballon. Mais il a des points faibles, physiquement. Il n'est pas très grand. On ne peut pas dire qu'il est lent mais il n'a pas une grande explosivité. Il aime aussi redescendre dans le terrain. Il aime toucher le ballon, ce n'est pas un joueur de surface", dixit Civelli, 35 ans et toujours défenseur du CA Banfield.

"Si l’équipe joue pour lui, il va marquer c'est sûr. Mais il ne fera pas gagner à lui tout seul un match. Il n'est pas le plus fort physiquement, sur les longs ballons. Il gagne par l'intelligence, pas par son physique", poursuit-il en observateur avisé. Quant à l’éventuelle pression du contexte marseillais: "Il a joué trois ans à Boca Juniors alors sur la pelouse, aucun problème pour supporter la pression !"