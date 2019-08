Mercato OL: Un défenseur polyvalent espéré

Lyon va ouvrir la nouvelle saison de Ligue 1 ce vendredi à Monaco. Après des matches amicaux compliqués, Sylvinho a indiqué ce mercredi en conférence de presse que le recrutement de l'OL n'était pas forcément terminé.

"Sur le mercato, on peut encore penser à faire des changements, a avoué l'entraîneur brésilien. Pour le poste de numéro 6, j'ai déjà Thiago Mendes et Lucas Tousart. Maxence Caqueret pourra également jouer à ce poste dans l'avenir. On cherche une solution pour la défense. Cela peut être un joueur polyvalent qui peut évoluer à plusieurs postes. Le plus important pour moi est de m'adapter aux caractéristiques de mes défenseurs. Je veux que mes latéraux pensent à défendre avant d'attaquer."

"On peut également avoir le renfort d'un milieu offensif, a également précisé le jeune technicien. Ce n'est pas à exclure. La fonction d'entraîneur est de vivre avec la pression. Le plus important est le résultat. Cela ne me dérange pas. Cela fait parti du job."