Mercato OL: Un défenseur brésilien sur les tablettes

A 23 ans, Léo Pereira attise de plus en plus de convoitises. Pour beaucoup dans la belle saison de l’Athlético Paranaense, vainqueur de la Copa Sudamericana 2018 et septième du championnat, le défenseur central brésilien serait ainsi sur les tablettes du FC Porto, de l’Inter Milan et de Wofsbourg.

Mais à en croire Foot Mercato, le natif de Curitiba serait également dans le viseur de l’Olympique Lyonnais qui l’aurait supervisé à plusieurs reprises. Et ce alors que l’OL cherche un successeur à Marcelo, en difficultés cette saison.