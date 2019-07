Bertrand Traoré, qui serait sur les tablettes d'Everton, a botté en touche mercredi (pour Footmercato.net), après la défaite de l'OL en amical contre Liverpool (3-1).

"Je vois que ça parle un peu partout, mais je me sens bien à l'OL, je suis content et j'ai trois ans de contrat. J'ai déjà joué en Premier League, bien sûr que c'est un championnat excitant, mais je prépare bien la saison et j'espère que tout se passera bien."

L'attaquant burkinabé a évolué à Chelsea de 2014 à 2017.