Jeff Reine-Adélaïde a été présenté vendredi en conférence de presse, avant le festival de son nouveau club, l'OL, face à son ancienne équipe d'Angers (6-0, deuxième journée de Ligue 1) contre qui il n'a pas joué. Il a indiqué qu'il regardait "beaucoup Paul Pogba et Ndombele". "Je me suis aussi beaucoup inspiré d'Abou Diaby, notamment à Arsenal." Lyon, c'est pour lui "un choix sportif, un club historique avec de grandes ambitions et des infrastructures incroyables, un des meilleurs projets".