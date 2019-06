Mercato OL : Lopes, pourquoi ça coince

En fin de contrat en juin 2020, Anthony Lopes tarde à prolonger avec l’Olympique Lyonnais. Présent en conférence de presse à l’occasion de la présentation de Jean Lucas, le jeune milieu de terrain brésilien venu renforcer l’entrejeu des Gones, Jean-Michel Aulas a fait un point précis sur les discussions menées avec l’entourage du gardien portugais.

"On a reçu ses agents. On a confirmé la proposition qui a été faite avec une prolongation de 3 ans. Ses agents souhaiteraient une prolongation de 5 ans. C’est inaccessible pour le moment. On va recevoir Anthony et ses agents en début de semaine prochaine", a ainsi expliqué le président lyonnais.