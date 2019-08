Mercato OL : Aulas ne dément pas la piste Suso

Après une phase de préparation plus que préoccupante, l'OL pourrait (re)passer à l'attaque sur le mercato. Au micro de RMC Sport, Jean-Michel Aulas n'a pas démenti la piste menant à l'ailier espagnol de l'AC Milan, Suso. "Suso ? Il y a plusieurs réflexions, on va se réunir et en discuter avec Sylvinho, Juninho et Florian Maurice. On ne veut pas se tromper sur le profil et le poste. Dans l'attente de cette réunion, on a un certain nombre de pistes, le joueur de l'AC Milan que vous avez cité en fait sûrement partie, mais il n'y a pas de décision de prise. Florian fait son travail d'identification de pistes, de manière remarquable comme d'habitude. Peut-être qu'on va attendre le match de vendredi (20h45, match d'ouverture de la Ligue 1 à Monaco)", s'est-il exprimé.

Une piste qui pourrait prendre de l'épaisseur dans les prochains jours. Plusieurs médias italiens annoncent que les agents du joueur essaieraient de forcer son départ auprès du club lombard.