Mercato OL: Aulas confirme pour Dembélé

Comme son nouvel entraîneur Sylvinho la semaine passée, Jean-Michel Aulas a expliqué que Moussa Dembélé (23 ans) ne quittera pas l’OL.

"Il n'y a aucune espèce d'incertitude. Nous n'avons prévu que cette organisation et Moussa n'est pas lui-même, à ma connaissance, demandeur. En tout cas, quelles que soient les offres potentielles s'il y en a, et moi je n'en ai pas eu directement, Moussa sera avec nous pour toute cette saison au moins. Il fait partie du plan de réussite et de croissance de l'OL", a lancé le président sur RMC, mardi soir.

Manchester United serait intéressé par l’ancien buteur du Celtic, mais est actuellement concentré sur un échange Romelu Lukaku-Paulo Dybala avec la Juventus.