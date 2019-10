Mercato OL: Aouar sur les tablettes d'un club italien ?

Moins performant et très irrégulier depuis plusieurs mois, Houssem Aouar n'en reste pas moins un joueur prometteur que certains clubs aimeraient bien pouvoir recruter. Or, selon les informations du Corriere dello Sport, une formation de Serie A s'intéresserait de très près au milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais.Le SSC Naples de Carlo Ancelotti se montrerait un peu plus pressant sur le cas du Gone, lié à son club formateur jusqu'en juin 2023 et dont la progression serait également suivie par la Juventus. Les Partenopei passeront-ils à l'action dès le mois de janvier pour le débaucher ?