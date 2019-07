Mercato OL: Andersen séduit par Maurice 

Jean-Michel Aulas n’a de cesse de le répéter: Florian Maurice, responsable de la cellule recrutement, joue toujours les premiers rôles en matière de transferts. Et ce malgré l’arrivée de Juninho au poste de directeur sportif.

L’arrivée du défenseur central danois Joachim Andersen, recruté pour quelque 30 millions d’euros, en est la dernière illustration. En attestent les explications de Jacob Andersen, le père de l’ancien Génois.

"Les premiers contacts ont été établis en mars. C’est le responsable des transferts de l’OL (Florian Maurice) qui s’est adressé à Joachim, et son discours l’a vraiment convaincu, a-t-il ainsi raconté au site olympique-et-lyonnais. Il s’est montré très intéressé, et lui a dit qu’il le suivait depuis très longtemps. Par la suite, le directeur sportif (Juninho) et l’entraîneur (Sylvinho) lui ont aussi parlé."