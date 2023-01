Mercato - OL : Amin Sarr recruté, Wilson Isidor recalé !

A la veille de la fin du Mercato hivernal, une piste a abouti pour l'OL et une autre a capoté. En effet, l'OL a annoncé lundi soir l'arrivée d'Amin Sarr : "L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée de l’attaquant international espoirs suédois d’Heerenveen, Amin Sarr, pour 4 saisons et demie, soit jusqu’au 30 juin 2027, peut-on lire dans un communiqué.Le montant du transfert s’élève à 11 M€, auquel pourra s’ajouter un maximum de 1 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement complémentaire de 10% sur une éventuelle plus-value future. Agé de 21 ans et sélectionné à 10 reprises avec les espoirs, Amin Sarr est le troisième joueur suédois de l’histoire à rejoindre l’OL après Kim Kallström (2006-2012) et Ake Hjalmarsson (1953-1955). Après les départs précipités de Karl Toko Ekambi (Rennes) et de Tetê (Leicester) durant ce mercato d’hiver, l’Olympique Lyonnais se réjouit d’avoir pu saisir l’opportunité de recruter Amin Sarr, un joueur d’avenir à très fort potentiel."

🚨 Amin Sarr est Lyonnais ! 🔴🔵



L'attaquant suédois défendra nos couleurs jusqu'en juin 2027 💥👊#SARR2027 — Olympique Lyonnais (@OL) January 30, 2023



En revanche, pour Wilson Isidor, le retour en France ne sera pas pour cet hiver. La nouvelle est tombée quelques minutes après l'annonce pour Sarr : "L’Olympique Lyonnais indique que les résultats des tests médicaux auxquels s’est soumis Wilson Isidor depuis son arrivée à Lyon samedi ne permettront malheureusement pas de conclure son prêt avec option d’achat. Victime d’une douleur persistante à un genou, consécutif à un coup reçu il y a 15 jours avec le Lokomotiv Moscou, l’attaquant international U20 devra observer une période d’indisponibilité avant de pouvoir reprendre la compétition officielle. L’Olympique Lyonnais souhaite un bon rétablissement à Wilson Isidor et informe garder le contact avec son entourage et le Lokomotiv Moscou afin d’imaginer une éventuelle future opération."