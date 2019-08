Mercato OGC Nice: Déjà un transfert record !

Le rachat de l’OGC Nice désormais effectif, le club azuréen devrait profiter des derniers jours d’ici la clôture du mercato estival, lundi, pour finaliser les dossiers sur lesquels les dirigeants des Aiglons travaillent depuis plusieurs semaines.

Les deux premières recrues devraient avoir pour nom Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) et Alexis Claude-Maurice (Lorient), présents à Nice, mardi, pour satisfaire la visite médicale et pour lesquels l’OGCN devrait respectivement verser 25 et 15 millions d’euros.

Le transfert de l’attaquant lorientais devrait d’ailleurs constituer un nouveau record pour un joueur évoluant en Ligue 2. La somme surpasse en effet les 14 millions d’euros payés par l’Inter en 1998 pour Sébastien Frey alors que Cannes descendait en deuxième division.