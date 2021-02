Mercato : Ntcham pour remplacer Sanson à l'OM ?

Alors qu’ils ont déjà mis la main sur Arkadiusz Milik il y a quelques jours, les responsables phocéens envisagent de s’offrir une autre recrue au milieu de terrain. Selon les révélations de RMC Sport, ils accélèrent actuellement sur le dossier Olivier Ntcham du Celtic Glasgow.

Ntcham veut rejoindre Marseille

Marseille a transmis une offre de prêt avec option d’achat au club champion d’Écosse. Les négociations sont toujours en cours et pourraient aboutir sur un accord d’ici la fermeture du mercato. Le joueur, lui, serait favorable à un transfert dans le sud de la France, malgré l’atmosphère tendue qui règne actuellement du côté du Vélodrome.



Le nom de l’international espoir français n’avait guère circulé à Marseille avant aujourd’hui, si ce n’est en 2019 lors d’une première approche qui s’est avérée être sans résultat. Est-ce pour calmer la colère des supporters et réaffirmer leurs ambitions sportives que le board olympien a choisi d’activer cette piste ? On peut le penser car la priorité des vice-champions de France était surtout de dégraisser à l’occasion de ce D-Day du mercato.