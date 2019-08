Mercato Nîmes: Deaux arrive de Guingamp

Le Nîmes Olympique annonce ce jeudi matin la signature de Lucas Deaux, qui a signé un contrat de deux ans avec les Crocos.

L'ancien joueur du FC Nantes arrive en provenance de Guingamp, après avoir débuté la saison en Ligue 2 avec le club breton.

Deaux est la huitième recrue estivale du club gardois, qui vient d'engager en quelques jours trois milieux axiaux (après Sidy Sarr et Lamine Fomba). Il renforce un poste où les Nîmois ont perdu Téji Savanier et Jordan Ferri, en attendant un possible départ d'Antonin Bobichon vers Angers.