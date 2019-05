S’il se plaît en Angleterre – pour des raisons familiales notamment – Olivier Giroud ne cache pas que son rôle de doublure lui pèse de plus en plus. Passé d’Arsenal à Chelsea avec l’ambition de gagner du temps de jeu en janvier 2018, l’attaquant international tricolore a depuis déchanté. Lui qui n’a débuté que sept rencontres de Premier League cette saison alors qu’il affiche un rendement exemplaire par ailleurs en Ligue Europa: 10 buts pour 11 titularisations avant la finale que les Blues disputeront face aux Gunners le 29 mai prochain.

Maintes fois déjà l’ancien Montpelliérain a laissé entendre qu’un retour en France était de l’ordre du possible le concernant – des propos qui aussitôt ont alimenté la rumeur d’un éventuel transfert à Marseille ou à Lyon. Aussi l’OGC Nice, spécialiste des coups inattendus sur le marché (Dante, Ben Arfa, Belhanda, Balotelli, Sneijder…), semble décidé à tenter sa chance. Aussi infime soit-elle. "Il est en fin de contrat, il performe encore bien à son âge. Tout est possible", s’enthousiasmait il y a quelques jours Gauthier Ganaye, le président du club azuréen, auprès de Téléfoot.

Or, depuis, l’idée a fait son chemin si l’on en croit le nouveau directeur technique du Gym, Gilles Grimandi. "Je le connais très bien, je le connais par cœur. J’étais impliqué dans sa venue de Montpellier à Arsenal. Il choisira sa destination, souffle ce dernier dans un entretien accordé à Canal+. Il sait les moyens que l’on a. S’il décide de venir, c’est parce qu’il y a un projet qui lui plaît, ce n’est impossible pour personne aujourd’hui. S’il n’est pas content à Chelsea et qu’il a envie de jouer…" Et de conclure, honnête: "Avec Patrick Vieira, on a parlé d’Olivier Giroud, mais on n’a pas parlé avec Olivier Giroud. Pour l’instant, je ne l’ai pas encore eu." A suivre néanmoins…

