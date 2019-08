Mercato Nice: Dolberg et Claude-Maurice attendus

L'histoire retiendra que ce sont les deux premières recrues de l'ère Ineos.

Selon les informations de Nice-Matin, Kasper Dolberg et Alexis Claude-Maurice sont attendus à Nice en fin de journée ce mardi, avant de passer la visite médicale mercredi matin et d'assister au match entre le Gym et l'OM depuis les tribunes de l'Allianz Riviera. Les deux joueurs vont venir renforcer le secteur offensif des Niçois, qui manquait cruellement de profondeur. Les indemnités de transfert des deux joueurs n'ont pas encore été dévoilées.

Cependant, le recrutement d'Ineos ne devrait pas s'arrêter là puisque Adam Ounas est toujours pisté.