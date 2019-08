Mercato Newcastle: Carroll signe pour un an

Les choses vont bien vite dès qu'il s'agit de transfert. S'il semblait pratiquement certain qu'il ne signerait pas à Newcastle il y a encore deux jours, Andrew Carroll s'est finalement offert un contrat d'une année avec les Magpies.

Un peu plus de huit ans après avoir quitté le club, Carroll revient donc là où il a été formé. L'attaquant de 30 ans pourrait y jouer un rôle de doublure, à moins que son entraîneur, Steve Bruce, ne souhaite en faire un titulaire d'expérience.

We're delighted to confirm that Andy Carroll has returned to Newcastle United and signed an initial one-year deal with the club.



More: https://t.co/o2xGV7H8iv #NUFC pic.twitter.com/yYLWjTraU4