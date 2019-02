Mercato Napoli: Hamsik bel et bien transféré en Chine

Retardé par les dirigeants napolitains faute de garanties financières, le transfert de Marek Hamsik en Chine est bel et bien effectif.

L’avocat du club transalpin, Me. Grassani, l’a annoncé mercredi soir, via les médias officiels du Napoli, affirmant dès lors que le Slovaque était désormais un joueur du Dalian Yifang.

Détenteur des records d’apparitions (513) et de réalisations (120) sous le maillot des Partenopei, Marek Hamsik avait déjà fait ses adieux à ses coéquipiers et aux supporters du San Paolo. Après 12 ans de bons et loyaux services.