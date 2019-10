Mercato Naples: De Laurentiis envoie un message à Zlatan 

"C'est un ami (Zlatan Ibrahimovic). Je l'ai rencontré à Los Angeles parce que nous étions dans le même hôtel. Je l'ai invité à dîner avec sa femme et ses enfants et nous avons passé une excellente soirée. Ce pourrait être un désir de le voir en bleu, plus qu'une suggestion. Cela dépend de lui", a ainsi déclaré le boss napolitain à Sky Italia.

Ouvert à un retour dans le calcio, l’ancien Parisien, en fin de contrat en décembre 2019 avec la franchise californienne du Los Angeles Galaxy, participe actuellement aux play-offs de la Major League Soccer.