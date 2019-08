Mercato Nantes: Rongier ne veut pas jouer samedi

Désireux de rejoindre l'Olympique de Marseille, Valentin Rongier a demandé à ne pas jouer samedi soir contre Montpellier, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1.

"Il n'y a en aucun cas un bras de fer, a expliqué le capitaine des Canaris à Presse-Océan. Je m'entends très bien avec la direction et il n'y a aucun problème. Simplement, il y a désormais une offre concrète de Marseille et je ne veux pas prendre le risque de me blesser. Je suis droit dans mes bottes et personne ne peut me reprocher de manquer de respect à l'institution. Aujourd'hui encore, je me suis donné à fond à l'entraînement. Je trouve ça dommage si les supporters pensent que je ne suis pas attaché au club car ce n'est pas vrai. C'est normal que certains d'entre eux pensent cela mais je me suis toujours donné à fond. Mais là il y a une offre concrète de Marseille, un club que je veux rejoindre. Alors oui, j'ai appelé le coach pour lui demander de ne pas jouer face à Montpellier, pour ne pas prendre de risque de me blesser."

Selon 20 Minutes, Nantes aurait refusé une nouvelle offre de l'OM, estimée à 12-13 millions d'euros, avec un paiement échelonné sur deux ans. Le président Waldemar Kita réclame 20 millions d'euros pour son milieu de terrain.