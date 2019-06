Mercato Nantes: Limbombe vers le Standard ? 

Un an après son arrivée, Anthony Limbombe devrait quitter le FC Nantes. Selon La Dernière Heure, le milieu de terrain de 24 ans va être prêté avec option d'achat au Standard de Liège. Pour rappel, l'international belge, auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 33 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot des Canaris la saison dernière, est la recrue la plus chère de toute l'histoire du club (10 millions d'euros). Son arrivée chez les Rouges serait prévue pour la semaine prochaine.