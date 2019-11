"Aucun challenge qui m'a été proposé ne m'a excité. C'est comme avec une femme, si elle ne t'excite pas, laisse tomber mon frère." Ainsi parlait Hatem Ben Arfa, début septembre, après la fermeture du mercato estival, où il n'a signé avec aucun club. Près de deux mois plus tard, le natif de Clamart est toujours le marché, libre, après une saison à Rennes ponctuée par une victoire en Coupe de France. Pour combien de temps encore ? Selon L'Equipe, Ben Arfa pourrait prochainement connaître un sixième club en Ligue 1, après l'OL, l'OM, Nice, le PSG et donc Rennes.

Le gaucher aurait en effet été aperçu en train de sortir des bureaux parisiens de Waldemar Kita, le président du FC Nantes. Déjà vu cet été à la Beaujoire à l'occasion d'un match amical contre le Genoa, alors qu'il était en discussions avec le club italien, Ben Arfa est cette fois bien dans le viseur des Canaris. Il ferait même "l'unanimité" chez les Jaune et Vert, ce qui indique donc que son profil aurait été validé par Christian Gourcuff. Même si le FCN est un étonnant deuxième de Ligue 1, derrière le PSG, il le doit plus à son collectif et à son organisation qu'aux qualités techniques des joueurs de son effectif, un domaine dans lequel Ben Arfa apporterait un plus indéniable.

Si son arrivée serait sans doute un joli coup, et le signe que Nantes vise haut cette saison, Ben Arfa est-il la recrue idéale pour les Canaris ? Il pourrait évoluer en n°10 dans le 4-2-3-1 de Gourcuff, mais son arrivée pourrait freiner l'épanouissement de jeunes prometteurs qui évoluent dans son registre, comme Imran Louza ou la recrue Ludovic Blas. En outre, l'ajout d'un soliste, à une équipe qui tourne bien grâce à son collectif, pourrait être une fausse bonne idée. Et Nantes a des besoins plus urgents en matière de mercato, en ce qui concerne les latéraux (Fabio, Traoré et Appiah blessés) ou le poste d'avant-centre (pas de doublure expérimentée pour Coulibaly).

Dans un autre registre, Ben Arfa sera-t-il vraiment "excité" par le challenge nantais ? L'OGC Nice, qui traverse une passe difficile, mais présente un projet plus ambitieux que celui de Nantes, est toujours sur les rangs pour rapatrier celui qui avait réussi une superbe saison sous les couleurs du Gym en 2015-2016.