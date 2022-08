En quête de renforts de qualité avant l’épilogue du mercato estival, Manchester United s'intéresserait de plus en plus au milieu de terrain du Real, Casemiro. Selon Marca, des représentants des Red Devils se retrouvent à Madrid depuis le début de la semaine pour discuter avec le Real et l'Atletico Madrid de plusieurs cibles. L’international brésilien en ferait partie, bien qu'aucune offre n'ait encore été formulée.

Casemiro tenté par un départ ?

Casemiro a été attiré par le passé par United et a même très proche de rallier Old Trafford il y a quelques années. A 30 ans, et au bout de neuf saisons passées chez les Merengue, il pourrait être tenté par un nouveau challenge. D’autant plus que la concurrence risque d’être rude cette année du côté de Bernabeu avec l’arrivée du milieu français Aurélien Tchouaméni.



Pour rappel, cet été, le Real Madrid a laissé filer plusieurs de ses vétérans, tels qu’Isco, Bale ou Marcelo. Casemiro sera-t-il le prochain ?