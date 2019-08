Mercato Monaco: Une offre de 65 millions pour Icardi ?

Après avoir signé Wissam Ben Yedder (40 millions) et Henry Onyekuru (15 millions), l'AS Monaco aurait formulé une offre de 65 millions d'euros pour Mauro Icardi, selon la Gazzetta Dello Sport. Le média italien annonce que l'offre se rapproche de celle du Napoli. Problème, le joueur veut rester en Italie, et attend désespérément un signe de la Juventus. La Vieille Dame n'a pour l'instant pas transmis d'offre officielle, et attend sans doute de vendre quelques joueurs, dont Paulo Dybala, pour s'attaquer au dossier.

Après deux journées de Ligue 1, Monaco est dernier du championnat, et n'a toujours pas marqué un seul but.