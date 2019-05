Mercato Monaco: Un milieu de terrain ciblé par Man City ?

Son prêt du côté de Leicester City lui a permis de se relancer... Youri Tielemans, qui ne parvenait pas à confirmer sous les couleurs de l'AS Monaco le potentiel qu'il avait pu afficher au RSC Anderlecht, s'est remis en selle au cours de la première moitié de l'année 2019. Les Foxes souhaiteraient transformer l'essai et recruter le milieu de terrain, mais la rude concurrence qui s'oppose à eux rend la tache plus compliquée.

Et pour cause, selon The Sun, les Spurs de Tottenham ne sont plus les seuls à s'intéresser à l'international belge, puisque Josep Guardiola, en poste à Manchester City, serait également séduit par les qualités du Diable Rouge. Le club de la Principauté avait déboursé un peu plus de 25 millions d'euros en 2017 pour l'engager.