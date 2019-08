Mercato Monaco: Un départ en défense

Apparu à deux reprises avec l'AS Monaco lors des trois premières journées de Ligue 1, Jonathan Panzo va être prêté au Cercle de Bruges sans option d'achat, pour une saison, annonce L'Equipe. Le jeune défenseur anglais (18 ans) y retrouvera Loïc Badiashile, Gianluca Biancone, Jordi Mboula et Julien Serrano.

Le club belge a l'habitude de recevoir les jeunes Monégasques en prêt, afin qu'ils gagnent du temps de jeu et de l'expérience pour ensuite revenir plus compétitifs sur le Rocher. Après cinq journées de Jupiler Pro League, le Cercle est treizième (sur seize), avec une seule victoire et quatre défaites.