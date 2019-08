Mercato Monaco: Un champion du monde allemand pisté ?

Leonardo Jardim peut déjà s'appuyer sur un effectif bien garni, ce qui n'a pas empêché l'AS Monaco de recruter sans compter depuis l'entame du mercato estival. Cependant, le club de la Principauté ne semble pas du tout avoir terminé sa quête de nouveaux renforts, et plusieurs joueurs sont encore attendus du côté de Louis-II.

Or, d'après les informations de Marca, la direction monégasque aurait tout récemment pris contact avec Arsenal, ce afin de connaître les conditions nécessaires à l'embauche de l'Allemand Shkodran Mustafi, sacré champion du monde en 2014 et poussé vers la sortie par le manager des Gunners, Unai Emery. Le défenseur central, capable d'évoluer sur les côtés également, pourrait donc découvrir la Ligue 1 après avoir déjà fréquenté la Bundesliga, la Liga, la Premier League et la Serie A.