C'est de plus en plus chaud pour Mauro Icardi à Monaco. Les dirigeants monégasques et leurs collègues milanais seraient tombés d'accord jeudi pour un transfert à 65 millions d'euros, d'après Sky Sport, mais l'attaquant argentin continuerait de refuser malgré une proposition de salaire à 10 millions d'euros par an. L'Inter aurait pourtant proposé à son joueur de le prolonger puis de le prêter, afin de mieux le contenter.